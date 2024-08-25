Инсайдер под ником Gabe Follower, известный своей осведомленностью в делах Valve, в частности секретах CS 2, ошарашил геймерское сообщество новостями о разработке Half-Life 3.

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Неужели мир получит новую часть легендарной игры

В начале августа блогер Тайлер Маквикер заявил, что Valve на самом деле разрабатывают HL 3 и поделился первыми деталями о не анонсированном проекте.

Теперь еще более надежный источник, в лице инсайдера Gabe Follower, подтверждает информацию ютубера.

По словам расследователя, он потратил более 3 лет на то, чтобы по крупицам собирать детали о будущем проекте и все это вылилось в видео на YouTube.

Расследование инсайдера – смотреть интересное видео

Что инсайдер рассказал об игре:

полуоткрытый мир;

система динамической погоды;

смена дня и ночи;

"умные" NPC, которые будут предлагать динамические диалоги;

механики сдвига силы тяжести;

полностью физическое разрушение (с использованием вокселей);

возвращение на XEN;

события хронологически будут происходить после событий Half-Life: Alyx.

разработчики заявляют, что проект содержит "амбициозный, не виданный до этого геймплей".

Несмотря на большую порцию информации, реальное состояние игры, которую инсайдер называет Half-Life X, и примерное окно ее релиза все еще остается тайной.