На протяжении двух десятилетий миллионы фанатов Valve ожидали хоть каких-то новостей о прямом продолжении серии Half-Life, но разработчики оставались молчаливыми.

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Неужели в Valve все таки умеют считать до трех?

Доподлинно известно, что последние несколько лет студия Гейба занималась созданием еще не анонсированной игры под названием Deadlock.

Этот проект находится на финишной прямой, а многочисленные утечки в сети уже даже позволили геймерам взглянуть на первые скриншоты и даже видео многопользовательского шутера, который заимствует немало черт у жанра MOBA.

Учитывая то, что информация о Deadlock стала более распространенной, чем когда-либо, датамайнерам стало легче разбираться в файлах компании и это дало немалые плоды.

По словам известного специалиста по исследованию "внутренностей" Valve – Тайлера МакВикера, Half-Life 3 может быть в разработке.

Что указывает на разработку новой "халфы"

Доказательной базой в этой новости выступает смесь публично опубликованной информации, а также находки датамайнеров.

Первым звоночком стало то, что одна актриса, которая уже сотрудничала с Valve, добавила в свое резюме новый проект студии с кодовым названием "Project White Sands", но довольно быстро удалила это упоминание.

Кроме того, еще одно резюме (на этот раз бывшего сотрудника Valve) указывает, что он годами (с 2020 по 2023) работал над дизайном уровней для "необъявленной" игры Valve, которые содержали "макеты, освещения, боевые столкновения и головоломки".

Учитывая, что уже упомянутый Deadlock – это многопользовательская игра, в нем точно нет места головоломкам и "боевым столкновениям" с NPC.

Полное исследование Маквикера – смотреть видео

Вишенкой на торте становится находка МакВикера. Он обнаружил в файлах Valve модели созданий, некоторые из которых имеют в названиях типичную для серии приставку "Xen", а именно: Xen Jellyfish, Xen Gorillas, Swoopers, Pentatanks, Feral Manhacks и т.д.

Несмотря на то, что это лишь куча слухов и предположений, собранных по крупицам в одно видео, которая может выглядеть как сумасшедшая чушь – это одна из крупнейших новостей относительно Half-Life 3 или, возможно, спин-оффа серии, за последнее десятилетие, поэтому очень хочется верить, что МакВикер прав.