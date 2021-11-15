Компанія Ubisoft ще в травні 2008 року анонсувала, що береться за розробку відеогри Beyond Good & Evil 2. Тривалий час інформації про цей проєкт майже й не було, але в червні 2017 року розробники представили перший кінематографічний трейлер. А вже наступного року показали навіть повноцінний ігровий процес. Тоді здавалося, що розробка йде дуже успішно, а реліз цього проєкту може відбутися вже найближчим часом.

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Щоправда, поки цього так й не сталося, а загалом в мережі інформація про цей проєкт з'являється дуже рідко. Наприклад, на офіційному сайті гри Beyond Good & Evil 2 востаннє розділ "Новини" оновлювався ще в липні 2020 року. Тобто розробники вже тривалий час не виходять на зв'язок з шанувальниками цієї відеогри. Виправити такий своєрідний недолік вирішив відомий інсайдер Том Хендерсон, щоправда, одразу ж варто відзначити, що навряд чи фанатам сподобається його інформація.

Трейлер відеогри Beyond Good & Evil 2: відео

Інсайдер зазначив, що тривалий час цей сиквел знаходився в глибокій кризі через "відсутність чіткого творчого курсу". А у вересні 2020 року команду розробників покинув геймдизайнер оригінальної відеогри Мішель Ансель, тому проблем стало ще більше. Згідно з даними Тома, в нинішньому стані цей проєкт не відповідає амбіціям та цілям Ubisoft. Уже зараз представники цієї компанії називають цю відеогру "Skull & Bones 2.0", а деякі розробники навіть думають, що це лише питання часу, коли її офіційно заморозять чи закриють.

Том Хендерсон написав, що отримав цю інформацію одразу з кількох надійних джерел. Щоправда, також він додав, що поки не зміг отримати підтвердження від інших інсайдерів. Наостанок варто відзначити, що представники компанії Ubisoft поки ніяк не коментували таку інформацію про їхню відеогру.

Геймплей Beyond Good & Evil 2: відео