Компания Ubisoft еще в мае 2008 года анонсировала, что берется за разработку видеоигры Beyond Good & Evil 2. Долгое время информации об этом проекте почти не было, но в июне 2017 года разработчики представили первый кинематографический трейлер. А уже в следующем году показали даже полноценный игровой процесс. Тогда казалось, что разработка идет очень успешно, а релиз этого проекта может состояться уже в ближайшее время.

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Правда, пока этого так и не произошло, а в сети информация об этом проекте появляется очень редко. Например, на официальном сайте игры Beyond Good & Evil 2 в последний раз раздел "Новости" обновлялся еще в июле 2020 года. То есть разработчики уже долгое время не выходят на связь с поклонниками этой видеоигры. Исправить такой своеобразный недостаток решил известный инсайдер Том Хендерсон, правда, сразу стоит отметить, что вряд ли фанатам понравится его информация.

Трейлер видеоигры Beyond Good & Evil 2: видео

Инсайдер отметил, что длительное время этот сиквел находился в глубоком кризисе из-за "отсутствия четкого творческого курса". А в сентябре 2020 года команду разработчиков покинул геймдизайнер оригинальной видеоигры Мишель Ансель, поэтому проблем стало еще больше. Согласно данным Тома, в нынешнем состоянии этот проект не отвечает амбициям и целям Ubisoft. Уже сейчас представители этой компании называют эту видеоигру "Skull & Bones 2.0", а некоторые разработчики даже думают, что это лишь вопрос времени, когда ее официально заморозят или закроют.

Том Хендерсон написал, что получил информацию из нескольких надежных источников. Правда, он добавил, что пока не смог получить подтверждение от других инсайдеров. Напоследок стоит отметить, что представители компании Ubisoft пока никак не комментировали такую информацию об их видеоигре.

Геймплей Beyond Good & Evil 2: видео