Злив розсекретив коли чекати реліз однієї з найочікуваніших відеоігор для PlayStation 5

Латиноамериканський магазин PlayStation випадково видав ймовірне вікно релізу довгоочікуваної супергеройської гри для консолі PS5.

Нова інформація, схоже, звузила потенційну дату виходу довгоочікуваної гри від Insomniac, повідомляє Gamerant.

Варте уваги Чоловік потрапив до в'язниці, але шкодує лише про одне – він пропустить GTA 6

Коли чекати новий супергеройський хіт від Insomniac Games?

Майбутній ексклюзив для консолей Sony – Marvel's Wolverine, має стати одним з найбільших релізів року на PlayStation 5.

Хоча офіційно відомо, що гра вийде вже восени, конкретнішої дати релізу однієї з найочікуваніших відеоігор 2026 року розробники поки що не надали.

Однак тут у пригоді стає інформація з PlayStation Store у латиноамериканському регіоні. Згідно з нею, вихід проєкту заплановано на 3 квартал.

Це дещо розходиться з даними з північноамериканського магазину, де реліз Marvel's Wolverine все ще має дату зазначену як "восени".

Трейлер гри : дивіться відео

І ось тут криється уся "магія". Річ у тім, що третій квартал має лише один осінній місяць.

Тож, якщо обидві ці інформації правдиві, реліз Marvel's Wolverine відбудеться саме у вересні 2026 року.

Коли Sony можуть повідомити остаточну дату релізу Marvel's Wolverine?