Напевно, майже всі шанувальники Counter-Strike щось чули про цікаву модифікацію Classic Offensive, яка неочікувано "вистрілила" у 2017 році. Загалом такий мікс з CS:GO та CS 1.6 дуже сподобався геймерам, а його розробник з нікнеймом ZooL миттєво став популярним.

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Цього разу моддер вирішив взятися за схожу оригінальну роботу, хоча вже й не таку масштабну. Він захотів оновити ефект від димових гранат в CS:GO, а якщо точніше, то спробував зробити його реалістичнішим. У своєму твітері ентузіаст вже навіть поділився першими напрацюваннями. Варто відзначити, що користувачам мережі така робота дуже сподобалася, а оригінальний запис вже зібрав 13 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків.

Насправді моддер добряче попрацював, а ефект від таких димових гранат дійсно має реалістичний вигляд: дим розповсюджується повільно та поступово, а також на велику площу. Варто додати, що його гранати можуть розкриватися в повітрі, а від їхнього ефекту (диму) персонажі починають кашляти. Напевно, останнє могло б навіть допомагати у виявленні ворогів.

Щоправда, вже відомо, що повноцінно додати такі димові гранати у відеогру CS:GO буде дуже важко. Річ у тім, що боти можуть все прекрасно бачити через цей дим, а також є схожа проблема з радаром, який не розпізнає ефект від таких гранат. Тобто уважні гравці, які користуються радаром, можуть побачити на ньому місцезнаходження своїх опонентів навіть через дим. Моддер відзначив, що поки не може розв'язати ці проблеми, хоча вже й спробував чимало різноманітних методів.

Ефект від димової гранати ZooL: відео