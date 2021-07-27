Наверное, почти все поклонники Counter-Strike что-то слышали об интересной модификации Classic Offensive, которая неожиданно "выстрелила" в 2017 году. В целом такой микс из CS:GO и CS 1.6 очень понравился геймерам, а его разработчик с никнеймом ZooL мгновенно стал популярным.

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На этот раз моддер решил взяться за подобную оригинальную работу, хотя уже и не столь масштабную. Он захотел обновить эффект от дымовых гранат в CS:GO, а если точнее, то попытался сделать его более реалистичным. В своем твиттере энтузиаст уже даже поделился первыми наработками. Стоит отметить, что пользователям сети такая работа очень понравилась, а оригинальная запись уже собрала 13 тысяч просмотров и немало положительных отзывов.

На самом деле моддер хорошо поработал, а эффект от таких дымовых гранат действительно выглядит реалистично: дым распространяется медленно и постепенно, а также на большую площадь. Стоит добавить, что его гранаты могут раскрываться в воздухе, а от их эффекта (дыма) персонажи начинают кашлять. Наверное, последнее могло бы даже помогать в обнаружении врагов.

Правда, уже известно, что полноценно добавить такие дымовые гранаты в видеоигру CS:GO будет очень трудно. Дело в том, что боты могут все прекрасно видеть через этот дым, а также есть похожая проблема с радаром, который не распознает эффект от таких гранат. То есть внимательные игроки, которые пользуются радаром, могут увидеть на нем местонахождение своих оппонентов даже через дым. Моддер отметил, что пока не может решить эти проблемы, хотя уже и попробовал немало различных методов.

Эффект от дымовой гранаты ZooL: видео