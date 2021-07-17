Потрібно більше кампусів: відомо, чому штучний інтелект у Civilization VI цікавиться лише наукою

Геймери дізналися, чому в останні місяці штучний інтелект у Civilization VI цікавився лише наукою. Виявляється, що це не баг, а ініціатива розробників цієї відеогри.

Відеогра Civilization VI вийшла ще у 2016 році, але й зараз продовжує мати попит серед геймерів. Річ у тім, що розробники цього проєкту й зараз активно працюють над оновленнями для цієї гри. Щоправда, не завжди все йде за їхнім планом.

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Варто розпочати з того, що останній масштабний патч для цієї відеогри вийшов ще у квітні. Тоді розробники відзначили, що добряче попрацювали над Civilization VI, а загалом вони називали це оновлення фінальним. Варто відзначити, що геймери одразу ж відчули "покращення", які з'явилися у грі після виходу цього патчу.

Річ у тім, що розробники щось змінили у поведінці штучного інтелекту, а найгірше, що не на краще. Тому користувач з нікнеймом saulux вирішив "покопатися" у файлах цієї відеогри. Найцікавіше, що він зміг знайти достатньо неочікувану відповідь. Виявляється, що розробники змінили одразу кілька параметрів у файлі з назвою "Victories.xml". Якщо коротко, то вони примусили штучний інтелект обов'язково будувати кампуси, а цінність наукових досліджень підняли до показника у 150%. Як результат: комп'ютер займається лише наукою та технологіями, а іншими галузями не особливо цікавиться

Можна припустити, що розробники з Firaxis Games дійсно розуміли, що у їхній відеогрі є певні проблеми зі штучним інтелектом. Дієвого методу вони не знайшли, тому вирішили зробити так, щоб комп'ютер раніше за геймерів отримував різноманітні покращення. Щоправда, розумнішим штучний інтелект у Civilization VI так й не став.

Наостанок варто відзначити, що користувач saulux запропонував метод, яким частково можна розв'язати ці проблеми. Для цього також потрібно "покопатися" у файлах гри, а відповідний гайд можна знайти за цим посиланням.

Представлення останнього оновлення для Civilization VI – відео