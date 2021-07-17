Видеоигра Civilization VI вышла еще в 2016 году, но и сейчас продолжает пользоваться спросом среди геймеров. Дело в том, что разработчики этого проекта и сейчас активно работают над обновлениями для этой игры. Правда, не всегда все идет по их плану.

Не пропустите Ядерный Ганди с Civilization: история возникновения культового мема и подборка лучших вариантов

Стоит начать с того, что последний масштабный патч для этой видеоигры вышел еще в апреле. Тогда разработчики отметили, что хорошо поработали над Civilization VI, а в целом они называли это обновление финальным. Стоит отметить, что геймеры сразу же почувствовали "улучшения", которые появились в игре после выхода этого патча.

Дело в том, что разработчики что-то изменили в поведении искусственного интеллекта, а хуже всего, что не в лучшую сторону. Поэтому пользователь с никнеймом saulux решил "покопаться" в файлах этой видеоигры. Самое интересное, что он смог найти достаточно неожиданный ответ. Оказывается, что разработчики изменили сразу несколько параметров в файле с названием "Victories.xml". Если вкратце, то они заставили искусственный интеллект обязательно строить кампусы, а ценность научных исследований подняли к показателю в 150%. Как результат: компьютер занимается только наукой и технологиями, а другими отраслями не особо интересуется.

Можно предположить, что разработчики из Firaxis Games действительно понимали, что в их видеоигре есть определенные проблемы с искусственным интеллектом. Действенного метода они не нашли, поэтому решили сделать так, чтобы компьютер раньше геймеров получал различные улучшения. Правда, умнее искусственный интеллект в Civilization VI так и не стал.

Напоследок стоит отметить, что пользователь saulux предложил метод, которым частично можно решить эти проблемы. Для этого также нужно "покопаться" в файлах игры, а соответствующий гайд можно найти по этой ссылке.

Представление последнего обновления для Civilization VI​ – видео