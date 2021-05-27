Відомо хто найпопулярніший напарник Шепарда у першій частині Mass Effect: Legendary Edition

Всесвіт Mass Effect завжди виділявся величезною кількістю надзвичайно цікавих персонажів, які можуть стати компаньйонами головного героя. Про те, хто став найпопулярнішим напарником у першій частині ремастеру – у матеріалі.

З виходом Legendary Edition безліч гравців повернулося поностальгувати до улюбленої гри, а деякі геймери вирішили вперше поринути у дивовижний світ Mass Effect та познайомитися з його харизматичними персонажами.

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Мабуть, кожен, кому до вподоби серія Mass Effect має свої погляди на те, хто ж з компаньйонів Шепарда є найкращим чи просто найцікавішим персонажем. Комусь подобається суворий Урднот Рекс, хтось впадає за містичною Талі'Зорою, інших же, можливо, підкупає відданість Гарруса Вакаріана і так далі – вибір величезний.

Проте завдяки системі досягнень на платформі Steam стало можливим визначити кому ж більшість гравців надала перевагу в першій частині перевидання Mass Effect: Legendary Edition.

Ачівки гри у Steam / зображення escorenews.com

На момент написання матеріалу 55,2% геймерів завершили п'ять і більше місій в космічній одіссеї від Bioware пліч-о-пліч із загадковою кваріанкою Талі'Зорою, яка, до речі, в ремастері отримала нове обличчя. На другому місці з невеличким відставанням та результатом у 52,4% розташувався туріанець Гаррус Вакаріан.

Трійку найпопулярніших соратників головного героя ME замкнула представниця азарі загадкова Ліара Т'Соні – гравці обрали її в супутники у 42,3% випадків.

Mass Effect: Legendary Edition вийшла 14 травня 2021 року на ПК, PS4 і Xbox One, а також доступна на консолях нового покоління за програмою забезпечення сумісності. Ремастер отримав неоднозначні відгуки критиків та фанатів, проте все ж може похвалитися фінансовим успіхом.