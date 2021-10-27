Напевно, майже всі геймери знають, що вже наступного місяця відбудеться реліз ремастерів GTA III, Vice City та San Andreas. На тлі цього автор ютуб-каналу Digital Dreams вирішив показати, який вигляд могла б мати оновлена четверта частина Grand Theft Auto.

До теми Дата виходу, ціна, трейлер та інші деталі: нова інформація про Grand Theft Auto: The Trilogy

Варто розпочати з того, що цей ентузіаст вже неодноразово відзначався подібними роботами, а загалом він спеціалізується на демонстрації найкрасивіших ігор. Цього разу він захотів попрацювати над відеогрою GTA IV, яка вийшла ще у квітні 2008 року. Напевно, зрозуміло, що у випадку цього проєкту без різноманітних модифікацій навряд чи можна було обійтися. Точної інформації з цього питання автор відео не вказав, але можна помітити, що він оновив текстури, попрацював над освітленням та віддзеркаленням, а також додав деякі ефекти. Тобто він спробував осучаснити четверту частину у стилі розробників видання Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Саму ж гру він запустив з роздільною здатністю 8K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090, а також виставив максимальні налаштування графіки. Користувачам мережі його робота з осучаснення GTA IV сподобалася, а оригінальний запис вже зібрав понад 10 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. Геймери відзначають, що така оновлена гра має прекрасний вигляд, а загалом вони думають, що такий вигляд міг би мати ремастер цієї відеогри. Щоправда, користувачі знайшли й один "недолік". На їхню думку, на дорогах та вулицях Ліберті-Сіті (аналог Нью-Йорка) не може бути так пусто.

Який вигляд міг би мати ремастер відеогри GTA IV: відео