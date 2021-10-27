Наверное, почти все геймеры знают, что уже в следующем месяце состоится релиз ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas. На фоне этого автор ютуб-канала Digital Dreams решил показать, как могла бы выглядеть обновленная четвертая часть Grand Theft Auto.

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Стоит начать с того, что этот энтузиаст уже неоднократно отличался подобными работами, а в целом он специализируется на демонстрации самых красивых игр. На этот раз он захотел поработать над видеоигрой GTA IV, которая вышла еще в апреле 2008 года. Наверное, понятно, что в случае этого проекта без всяких модификаций вряд ли можно обойтись. Точной информации по этому вопросу автор видео не указал, но можно заметить, что он обновил текстуры, поработал над освещением и отражением, а также добавил некоторые эффекты. То есть он попытался осовременить четвертую часть в стиле разработчиков издания Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Саму же игру он запустил с разрешением 8K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090, а также выставил максимальные настройки графики. Пользователям сети его работа по осовремениванию GTA IV понравилась, а оригинальная запись уже собрала более 10 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. Геймеры отмечают, что такая обновленная игра выглядит прекрасно, а в целом они думают, что так мог бы выглядеть ремастер этой видеоигры. Правда, пользователи обнаружили и один "недостаток". По их мнению, на дорогах и улицах Либерти-Сити (аналог Нью-Йорка) не может быть так пусто.

Как мог бы выглядеть ремастер видеоигры GTA IV: видео