Відповідь Rockstar Games: блогер показав, який вигляд міг би мати ремастер відеогри GTA IV

Цікавою роботою поділився в мережі автор ютуб-каналу Digital Dreams. Цей блогер вирішив показати, який вигляд міг би мати ремастер гри GTA IV, якби він вийшов зараз.

Напевно, майже всі геймери знають, що вже наступного місяця відбудеться реліз ремастерів GTA III, Vice City та San Andreas. На тлі цього автор ютуб-каналу Digital Dreams вирішив показати, який вигляд могла б мати оновлена четверта частина Grand Theft Auto.

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Варто розпочати з того, що цей ентузіаст вже неодноразово відзначався подібними роботами, а загалом він спеціалізується на демонстрації найкрасивіших ігор. Цього разу він захотів попрацювати над відеогрою GTA IV, яка вийшла ще у квітні 2008 року. Напевно, зрозуміло, що у випадку цього проєкту без різноманітних модифікацій навряд чи можна було обійтися. Точної інформації з цього питання автор відео не вказав, але можна помітити, що він оновив текстури, попрацював над освітленням та віддзеркаленням, а також додав деякі ефекти. Тобто він спробував осучаснити четверту частину у стилі розробників видання Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Саму ж гру він запустив з роздільною здатністю 8K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090, а також виставив максимальні налаштування графіки. Користувачам мережі його робота з осучаснення GTA IV сподобалася, а оригінальний запис вже зібрав понад 10 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. Геймери відзначають, що така оновлена гра має прекрасний вигляд, а загалом вони думають, що такий вигляд міг би мати ремастер цієї відеогри. Щоправда, користувачі знайшли й один "недолік". На їхню думку, на дорогах та вулицях Ліберті-Сіті (аналог Нью-Йорка) не може бути так пусто.

Який вигляд міг би мати ремастер відеогри GTA IV: відео