Вигадав новий трюк: гравець у Battlefield 2042 ефектно ліквідував ворожий гелікоптер

Шанувальник Battlefield 2042 поділився ефектним відео на Reddit. Цей гравець показав вражаючий трюк, який дуже сподобався користувачам цієї платформи.

Напевно, всі геймери знають, яким провалом обернувся реліз відеогри Battlefield 2042. Спочатку цей проєкт отримав досить посередні оцінки від критиків, потім його розгромили геймери, а завершилося все тим, що він втратив майже всю свою аудиторію.

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Щоправда, навіть у такій неприємній ситуації є геймери, які проводять час у цій багатостраждальній відеогрі. Напевно, саме до таких гравців можна віднести й користувача платформи Reddit з нікнеймом Est0niaVisit, який цього тижня поділився вражаючим хайлайтом.

Отже, цей геймер проводив звичайний змагальний матч, щоправда, його зацікавили повітряні бої, а не наземні. Варто відзначити, що головний герой досить майстерно керує ігровим реактивним літаком, а яскравим підтвердженням цього може слугувати його ефектний фінальний трюк.

Річ у тім, що Est0niaVisit вирішив знищити ворожий гелікоптер, щоправда, для цього він використав дуже незвичайний спосіб. Спочатку головний герой перевернув свій літак догори низом, а все для того, щоб потім вилізти на його нижню частину. Уже там він взяв у руки ракетницю та зайняв хорошу позицію.

Завершилося все це тим, що головний герой з першої спроби ліквідував вищезгаданий гелікоптер. Цікаво, що потім він повернувся в кабіну та продовжив спокійно літати. Напевно, прийом Est0niaVisit можна назвати своєрідною варіацією відомого трюку з назвою "RendeZook".

Наостанок додамо, що користувачі платформи Reddit досить високо оцінили це відео. Запис Est0niaVisit потрапив до когорти найпопулярніших в розділі цієї відеогри, а загалом він вже зібрав майже 3 тисячі вподобань та немало відгуків.

Хайлайт, яким поділився користувач Est0niaVisit: відео