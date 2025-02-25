Microsoft перенесла реліз Fable на 2026 рік і показала новий геймплей

Фентезійна рольова гра Fable від британської студії Playground Games, що належить Microsoft, отримала нове геймплейне відео та оновлену дату виходу в рамках офіційного подкасту Xbox.

Гру вперше анонсували ще влітку 2020 року, але протягом кількох років вона не мала офіційної дати виходу. Лише у червні 2023 року розробники заявили, що планують випустити Fable у 2025 році, а чутки вказували на четвертий квартал, розповідає 24 Канал.

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Проте, як повідомив голова Xbox Game Studios Крейг Данкан у новому випуску Official Xbox Podcast, керівництво вирішило дати команді більше часу на розробку, тому прем’єра переноситься на 2026 рік.

"Очікування точно буде виправдане"

Данкан висловив "беззаперечну впевненість" у Playground Games і тому, що студія підготує для гравців у новій Fable. За його словами, гра збереже класичний британський гумор, чудовий геймплей і власну версію королівства Альбіон.

Він також зазначив, що це буде "найкрасивіша версія Альбіону" за всю історію серії, яка глибоко натхненна попередніми частинами, але водночас матиме унікальний стиль.

Новий геймплей: бої, діалоги та удари по курках

Під час подкасту розробники показали 50-секундний уривок "пре-альфа" геймплею, де можна побачити бої, монстрів, діалоги та навіть традиційний для серії удар по курках. Версію відео без коментарів Данкана опублікували окремо.

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Fable вийде на PC, Xbox Series X|S та буде доступна у Game Pass. Як зазначає редактор Windows Central Джез Корден, бойова система у грі створюється з огляду на The Witcher 3, а також передбачена можливість вибору персонажа між чоловіком і жінкою.