Electronic Arts відкрила вихідний код класичних Command & Conquer для модерів

Компанія Electronic Arts зробила несподіваний подарунок шанувальникам стратегічної серії Command & Conquer – відкрила вихідний код кількох класичних ігор франшизи та додала підтримку Steam Workshop.

На офіційній сторінці Electronic Arts у GitHub з’явилися репозиторії з вихідним кодом Command & Conquer: Tiberian Dawn (перша гра серії), Red Alert, Renegade і Generals (разом із доповненням Zero Hour), повідомляє 24 Канал.

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Код розповсюджується за ліцензією GPL, що дозволяє ентузіастам змінювати та допрацьовувати ігри без ризику юридичних переслідувань з боку EA.

Підтримка Steam Workshop і нові інструменти для модерів

Окрім відкритого коду, EA додала підтримку Steam Workshop для Command & Conquer: Renegade, Generals і Zero Hour, а також для Command & Conquer 3: Tiberium Wars (разом із доповненням Kane’s Wrath) і Command & Conquer 4: Tiberian Twilight.

Для цих ігор оновлено всі редактори місій, а також інструмент World Builder (з Generals), що дозволяє гравцям створювати власні рівні та завантажувати їх напряму у Steam Workshop.

Також EA випустила набір доступний у GitHub ), який містить інструменти для модифікацій.

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До комплекту входять файли XML, Schema, скрипти, шейдери та карти для всіх ігор серії, створених на рушії Sage. Над його розробкою працював ветеран спільноти Люк Фінан (CCHyper), який раніше допомагав у створенні C&C: Remastered Collection.