На официальной странице Electronic Arts в GitHub появились репозитории с исходным кодом Command & Conquer: Tiberian Dawn (первая игра серии), Red Alert, Renegade и Generals (вместе с дополнением Zero Hour), сообщает 24 Канал.

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Код распространяется по лицензии GPL, что позволяет энтузиастам изменять и дорабатывать игры без риска юридических преследований со стороны EA.

Поддержка Steam Workshop и новые инструменты для модеров

Помимо открытого кода, EA добавила поддержку открытого кода Steam Workshop для Command & Conquer: Renegade, Generals і Zero Hour, а также для Command & Conquer 3: Tiberium Wars (вместе с дополнением Kane's Wrath) і Command & Conquer 4: Tiberian Twilight.

Для этих игр обновлены все редакторы миссий, а также инструмент World Builder (из Generals), позволяющий игрокам создавать собственные уровни и загружать их напрямую в Steam Workshop.

Также EA выпустила набор C&C Modding Support Kit (доступен в GitHub), который содержит инструменты для модификаций.

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В комплект входят файлы XML, Schema, скрипты, шейдеры и карты для всех игр серии, созданных на движке Sage. Над его разработкой работал ветеран сообщества Люк Финан (CCHyper), который ранее помогал в создании C&C: Remastered Collection.