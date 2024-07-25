Fallout: London нарешті виходить сьогодні, після багатьох років очікування

Гігантський мод для Fallout 4, про який ми вперше почули ще у 2019 році, добрався до релізу. Неофіційне доповнення Fallout: London виходить 25 липня й може зрівнятися з повноцінним DLC.

Про доповнення

Fallout 4 – одна з найкращих ігор серії від Bethesda. Тож не дивно, що саме для неї розробляються численні модифікації. Команда FOLON, яка стоїть за цим новим модом, підтвердила, що запускає свій проєкт 25 липня, після кількох років розробки, впродовж яких вона зіткнулася з різноманітними проблемами та навіть переносами.

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Творці мода жартують, що він вийде сьогодні, "якщо не станеться ядерної війни", натякаючи на основну тематику гри, дія якої відбувається після підриву ядерних бомб.

Мод є повністю безплатним, але має кілька застережень:

По-перше, вам потрібно буде понизити версію оновлення Fallout 4. Але не хвилюйтеся, мод має функцію, яка робить це автоматично.

По-друге, він, як очікується, займає понад 30 гігабайтів, тож приготуйтеся виділити додаткове місце поряд із основною грою. Насправді розробники не оголошували точний розмір доповнення, а всі наявні дані про це є не більш ніж припущеннями та чутками.

Fallout: London пропонує одне з найширших переосмислень всесвіту, яке ми коли-небудь бачили, з повністю озвученим акторським складом, величезною картою Лондона з відкритим світом, новими фракціями, захоплюючою історією та багатьма іншими цікавинками.

Мод буде доступний лише для гравців на ПК, але подейкують, що команда хоче, щоб Bethesda допомогла перенести його на Xbox. Поки що його можна буде завантажити через магазин GOG, але посилання досі недоступне.

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