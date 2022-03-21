Викрадати російські танки можна й в онлайні: з'явилася відеогра про українських фермерів

У мережі досить популярною стала відеогра з красномовною назвою Farmers Stealing Tanks. У ній потрібно грати за українського фермера, який викрадає танки російських орків.

Напевно, вже всі українці знайомі з історіями про наших фермерів, які викрадають російські танки та іншу техніку країни-агресора. Окупанти кидають її повсюди, а зазвичай це пов'язано з тим, що керівництво "другої армії світу" не змогло навіть налагодити процес постачання палива.

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Загальна інформація про відеогру Farmers Stealing Tanks

Знають про всі такі історії й користувачі мережі, які проживають закордоном. А найкращим підтвердженням цього є браузерна відеогра, яку створив розробник з нікнеймом PixelForest. Називається вона Farmers Stealing Tanks, а зіграти в неї можуть всі охочі. Достатньо лише перейти за цим посиланням та прочитати невелику інструкцію з керування.

Загалом все досить просто, а швидко розібратися з всіма геймплейними особливостями зможе навіть людина, яка не цікавиться відеоіграми. Отже, грати потрібно за українського фермера, який має збирати техніку орків, що залишалася без пального.

Щоправда, все не так й просто, бо довкола нашого подвір'я їздять та стріляють танки окупантів. Але в головного героя є три життя, а також можливість поповнювати їх та збирати інші бонуси, наприклад, бустери швидкості.

Грати потрібно доти, доки ваш трактор функціонує, тобто в нього залишаються життя. Після цього геймери виходять з несправного транспортного засобу та прямую до свого дому. Там вони можуть побачити напис "Slava Ukraini" та дізнатися, скільки російського металобрухту зібрали. Додамо, що геймплей супроводжується запальною музикою з українськими мотивами.

Ігровий процес Farmers Stealing Tanks: відео

Допомога Україні

Наостанок відзначимо, що відеогра PixelForest вже стала дуже популярною, а сам розробник активно закликає іноземних геймерів матеріально допомагати Україні. На сторінці його гри можна знайти посилання на Національний банк України та закордонні благодійні організації, які допомагають постраждалим громадянам нашої країни.

Також розробник створив тематичні товари (стікери, футболки та постери) за мотивами своєї відеогри. А продає він їх на сайті, який перераховує всі гроші з продажі такої продукції в благодійні фонди, що допомагають жертвам російської воєнної агресії.

Приклади таких товарів / Скриншот