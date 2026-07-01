Українець sdy шукає нову команду після завершення контракту з ENCE

Український кіберспорт стоїть на порозі цікавих змін. Один із найдосвідченіших гравців у Counter-Strike 2, Віктор Оруджев, більш відомий під нікнеймом sdy, офіційно оголосив про завершення співпраці з фінською організацією ENCE. Тепер гравець відкритий до нових пропозицій і готовий розпочати наступний розділ своєї кар'єри.

Новий етап у кар'єрі Віктора Оруджева

Український ріфлер Віктор "⁠sdy⁠" Оруджев офіційно отримав статус вільного агента. Термін дії його контракту з фінською організацією ENCE завершився у вівторок, про що представники клубу повідомили публічно. Це рішення ознаменувало фінал майже дворічного періоду перебування гравця в структурі організації, хоча останні місяці Віктор провів поза основним складом. Про це пише видання HLTV.

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Це було задоволенням, шкода, що ми не досягли разом того, чого хотіли,

– прокоментував Віктор "sdy" Оруджев свій вихід з організації.

Ситуація навколо 29-річного гравця почала змінюватися ще в березні 2024 року. Тоді керівництво ENCE ухвалило стратегічне рішення змінити вектор розвитку. Організація вирішила відмовитися від міжнародного ростеру та зосередитися на формуванні суто фінського складу. У межах цієї перебудови клуб виставив усіх гравців міжнародного складу на трансфер, а вакантні місця в основі зайняли вихованці власної академії, зокрема такі гравці як HENU, millert, teme, Cliqq та Schwarz.

Тимчасовий притулок у Passion UA

Після переведення на лаву запасних у березні, Віктор Оруджев не залишився без ігрової практики. Вже у квітні він приєднався до української організації Passion UA на правах оренди. У цій команді він мав тимчасово замінити Азбаяра "⁠Senzu⁠" Мунхболда. Проте цей період виявився нетривалим і тривав лише кілька тижнів.

Попри сподівання вболівальників на стабільні виступи sdy у вітчизняному клубі, Passion UA несподівано вирішила завершити змагальний сезон достроково. Це сталося на тлі чуток про пошук нового дому для гравців організації. За час перебування в оренді Віктор встиг відіграти вісім карт у межах закритої кваліфікації до Stake Ranked Episode 2 та турніру IEM Atlanta, продемонструвавши індивідуальний рейтинг 0,85.

Досвід та статистика: що отримує новий клуб?

Віктор Оруджев – один із найбільш титулованих та досвідчених представників української сцени. За свою тривалу кар'єру він встиг побувати на п'яти Major-турнірах та захищати кольори таких іменитих колективів, як Monte й NAVI.

Одним із найяскравіших моментів його перебування в ENCE стала перемога на турнірі Elisa Masters Espoo у 2024 році. Після цього тріумфу команда рідко з'являлася на івентах найвищого рівня (A-tier та S-tier), за винятком виступу на BLAST Bounty.

Загальна статистика гравця залишається на високому рівні. За 1971 зіграну карту його середній рейтинг складає 1,04. Показник убивств за раунд становить 0,70, а смертей – 0,64. Такі цифри підкреслюють стабільність Оруджева як досвідченого ріфлера, здатного підсилити будь-яку топову команду.