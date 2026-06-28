Passion UA продовжує втрачати гравців, а майбутнє організації виглядає туманним, повідомляє 24 Канал.
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Ще один українець покинув Passion UA?
У травні 2026 року стало відомо, що команда достроково припиняє сезон та виставляє на продаж увесь склад з CS2.
До цього спонукала серія невдач та зміна власників клубу, оскільки засновник Олександр Зінченко більше не є частиною бренду.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Першим з українців команду покинув Микита "jackasmo" Скиба, який лише кілька днів тому повноцінно приєднався до Fnatic, де ще з жовтня 2025 року виступав на правах оренди.
Згодом стало відомо, що більше не виступатиме за Passion UA Владислав "Kvem" Король. Про це кіберспортсмен оголосив у соцмережі X, повідомивши, що його контракт закінчився та він готовий розглянути пропозиції як вільний агент.
24-річний гравець був частиною складу ще з початку 2025 року, хоча й ненадовго відправлявся на лаву запасних. За час проведений у колективі Kvem зарекомендував себе доволі хорошим гравцем, заробивши середній рейтиг у 1,11, повідомляє HLTV.
Отож, українець готовий до пропозицій і було б чудово, якби він зміг знайти собі гідний колектив та продовжити представляти нашу країну на міжнародній кіберспортивній арені.