На горизонті майбутня інді-гра жахів під назвою Hundred Acre Wood, яка перетворить улюбленого героя дитячих книг Вінні-Пуха на кошмарного монстра, від якого гравцям доведеться втікати в знаменитому лісі.

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Hundred Acre Wood

Неочікуваний поворот в історії про ведмедика, що обожнює мед, і його друзів планують випустити на Steam, а новий трейлер гри обіцяє абсолютно унікальний погляд на дитячу історію.

Багато хто знає Вінні-Пуха як невинного персонажа дитячої книжки, який веде просте життя, люблячи мед і проводячи час зі своїми найкращими друзями П'ятачком і Крістофером Робіном.

Для тих, хто виріс із цією історією, Вінні-Пух розглядається виключно як позитивна та щаслива фігура, але нещодавні екранізації Вінні-Пуха перевернули цю історію з ніг на голову, експериментуючи з думкою про те, що могло б статися якби персонаж насправді був більш грізним. Тепер цей погляд дійшов і до відеоігор.

Трейлер Hundred Acre Wood: дивіться відео

У Hundred Acre Wood гравцям доведеться виживати в пошуках Крістофера Робіна в колись тихих лісах, які тепер зіпсовані таємничою силою з іншого світу. Пригодницький бойовик від першої особи – не перший раз, коли Стоакровий ліс з'являється в іграх, але подібної версії ще не було.

Судячи з трейлера, гра буде наповнена багатьма сценаріями виживання та таємницями, які потрібно розкрити, щоб з'ясувати, чому Стоакровий ліс став таким темним місцем. У грі також обіцяють появу відомих персонажів із франшизи про Вінні-Пуха, як от П'ятачок, Слонопотам та Іа.