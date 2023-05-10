На горизонте будущая инди-игра ужасов под названием Hundred Acre Wood, которая превратит любимого героя детских книг Винни-Пуха в кошмарного монстра, от которого игрокам придется бежать в знаменитом лесу.

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Hundred Acre Wood

Неожиданный поворот в истории о любящем мед медвежонке и его друзьях планируют выпустить на Steam, а новый трейлер игры обещает совершенно уникальный взгляд на детскую историю.

Многие знают Винни-Пуха как невинного персонажа детской книги, ведущего простую жизнь, любящего мед и проводящего время со своими лучшими друзьями Пятачком и Кристофером Робином.

Для тех, кто вырос с этой историей, Винни-Пух рассматривается исключительно как положительная и счастливая фигура, но недавние экранизации Винни-Пуха перевернули эту историю с ног на голову, экспериментируя с мыслью о том, что могло бы произойти, если бы персонаж действительно был более грозным. Теперь этот взгляд дошел и до видеоигр.

Трейлер Hundred Acre Wood: смотрите видео

В Hundred Acre Wood игрокам придется выживать в поисках Кристофера Робина в некогда тихих лесах, которые теперь испорчены таинственной силой из другого мира. Приключенческий боевик от первого лица – не первый раз, когда Стоакровый лес появляется в играх, но подобной версии еще не было.

Судя по трейлеру, игра будет наполнена многими сценариями выживания и тайнами, которые нужно раскрыть, чтобы узнать, почему Стоакровый лес стал таким темным местом. В игре также обещают появление известных персонажей из франшизы о Винни-Пухе, как Пятачок, Слонопотам и Иа.