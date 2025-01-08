Вінничанин організовує благодійні турніри з CS2 і Dota 2: як вони проходять і які подальші плани

Вінничанин Данило Лисиця навчається у Вінницькому фаховому коледжі НУХТ. Однак у вільний час він організовує університетські турніри з таких популярних кіберспортивних дисциплін, як Dota2 і Counter-Strike 2. Як у свої 19 років йому вдалося залучити десятки людей і зібрати гроші для ЗСУ – далі.

Історію Данила першим розповіло видання dev.ua у своєму матеріалі. 24 Канал цитує головні моменти.

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Як усе починалося

Дев'ятнадцятирічний Данило Лисиця розповідає, що захопився кіберспортом ще коли був дитиною, уперше побачивши гру команд на серйозному рівні. Згодом почав грати й сам. Спочатку просто для власного задоволення, а згодом почав вивчати гру детальніше, слідкувати за професіоналами й аналізувати їхні матчі.

Граю іноді сам, але скоріше для підтримки форми та розвантаження, ніж на професійному рівні,

– каже він.

Однак на цьому цікавість до кіберспорту не закінчилась, адже в певний момент Данилу стало цікаво й самому спробувати організувати турнір. Він вирішив запустити перший такий захід на рівні власного коледжу, зібравши таких же ентузіастів.

Перші змагання і збори на ЗСУ

Як зазначає джерело, торік Данило провів 3 турніри з CS2 і 4 турніри з Dota 2.

У першому випадку йому вдалося збирати по 7 – 8 команд, що в цілому складало близько 60 людей. Усе проходило онлайн на платформі Faceit.

Турніри з Dota 2 проходили без платформи. Ігри запускалися самостійно, на власних комп'ютерах гравців. Ці змагання збирали щоразу по 8 команд, але під час останнього ця цифра зросла до десяти. Загалом було залучено близько 80 людей, а команди часто змінювалися.

Данило розповідає, що участь у цих турнірах безплатна, однак учасникам пропонували робити добровільні пожертви від 50 гривень. Кожен такий турнір збирав до 5000 гривень, які потім перераховували на потреби ЗСУ. Наприклад, з останнього такого збору кошти пішли на закупівлю РЕБ для зведеної стрілецької бригади Повітряних сил ЗСУ, де зараз служить випускник коледжу. Інші суми відправляються на придбання деталей для виготовлення дронів.

Що далі

Данило Лисиця не збирається зупинятися й у вже планує наступний турнір. Він каже, що раніше хотів і сам грати в професійній кіберспортивній команді, на кшталт NAVI, але зараз йому більш цікавий розвиток кіберспорту в Україні загалом.

Можливо, організовувати турніри або створити власний проєкт, який допоможе молодим гравцям розкрити свій потенціал,

– додає хлопець.

Данило хоче розвиватись у сфері програмування, графіки або IT-забезпечення, щоб у майбутньому використати свої знання, в тому числі, й у сфері кіберспорту.