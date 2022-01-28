У мережі вже неодноразово з'являлася інформація про наступний проєкт американської студії NetherRealm, щоправда, точною її дуже важко назвати. А все тому, що майже завжди вона була на рівні чуток чи інсайдів.

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Офіційною не можна назвати й нову інформацію, щоправда, в сьогоднішньому випадку є одне "але". Річ у тім, що нею поділився Джонатан Андерсен – продюсер зі студії NetherRealm. Отже, у твітері він опублікував фото свого робочого столу, на якому лежать різні зображення за мотивами Mortal Kombat та Injustice.

Щоправда, подібні промоматеріали взагалі не зацікавили геймерів. Річ у тім, що в кадр частково потрапили й робочі монітори продюсера. Геймери зберегли це фото, а потім за допомогою спеціальних інструментів збільшили його. Виявилося, що на правому екрані є чимало дуже цікавої інформації.

Геймери помітили файл з підписом "MK12_Mast", а також частину робочого листування, в якому йшлося про те, що з певним матеріалом потрібно бути дуже обережним, бо фанати його наполегливо шукають у мережі. Здається, представники NetherRealm обговорювали запис, який якось пов'язаний з відеогрою Mortal Kombat 12.

Відзначимо, що Джонатан Андерсен фотографію видалив, щоправда, новина однаково розлетілася мережею. Цікаво, що думки геймерів з цього питання розділилися: одні думають, що "злив" випадковий, а інші впевнені в тому, що це хитрий та спланований трюк. Мовляв, у такий спосіб NetherRealm готує шанувальників до майбутнього анонсу.

Наостанок додамо, що схожою інформацією раніше ділилися й інсайдери. Згідно з даними одразу кількох джерел, NetherRealm зараз працює над новою частиною з серії Mortal Kombat. Відзначимо, що представники студії поки ніяк таку інформацію не коментували.

Фотографія, якою поділився Джонатан Андерсен / Фото з сайту VGC