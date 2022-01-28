В сети уже неоднократно появлялась информация о следующем проекте американской студии NetherRealm, правда, точной ее очень трудно назвать. А все потому, что почти всегда она была на уровне слухов или инсайдов.

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Официальной нельзя назвать и новую информацию, правда, в сегодняшнем случае есть одно "но". Дело в том, что ею поделился Джонатан Андерсен – продюсер из студии NetherRealm. Итак, в твиттере он опубликовал фото своего рабочего стола, на котором лежат разные изображения по мотивам Mortal Kombat и Injustice.

Правда, подобные промоматериалы вообще не заинтересовали геймеров. Дело в том, что в кадр частично попали и рабочие мониторы продюсера. Геймеры сохранили это фото, а затем с помощью специальных инструментов увеличили его. Оказалось, что на правом экране есть очень интересная информация.

Геймеры заметили файл с подписью "MK12_Mast", а также часть рабочей переписки, в которой говорилось, что с определенным материалом нужно быть очень осторожным, потому что фанаты его настойчиво ищут в сети. Кажется, представители NetherRealm обсуждали запись, которая как-то связана с видеоигрой Mortal Kombat 12.

Отметим, что Джонатан Андерсен фотографию удалил, правда, новость все равно разлетелась по сети. Интересно, что мнения геймеров по этому вопросу разделились: одни думают, что "слив" случайный, а другие уверены в том, что это хитрый и спланированный трюк. Мол, таким образом NetherRealm готовит поклонников к предстоящему анонсу.

Напоследок добавим, что похожей информацией ранее делились и инсайдеры. Согласно данным сразу нескольких источников, NetherRealm сейчас работает над новой частью из серии Mortal Kombat. Отметим, что представители студии пока никак такую информацию не комментировали.

Фотография, которой поделился Джонатан Андерсен / Фото с сайта VGC