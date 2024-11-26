Патч для STALKER 2 вже на підході: які зміни внесуть розробники

26 листопада 2024, 19:05
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Автор: Михайло Года

Компанія GSC Game World оголосила дату виходу першого великого оновлення, яке вирішує технічні проблеми нещодавно запущеної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Перший післярелізний патч для шутера з відкритим світом S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийде в період з 25 листопада по 1 грудня для ПК та Xbox, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.

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Що виправлять в патчі

Оновлення покликане виправити численні технічні недоліки, які впливали на ігровий процес з моменту релізу гри 20 листопада.

Згідно з анонсом GSC Game World у Steam, патч включатиме:

  • Виправлення проблем з розподілом пам'яті та збоїв.
  • Виправлення помилок у сюжетних квестах для забезпечення плавного проходження.
  • Коригування цін на апгрейд зброї та поведінки NPC під час викидів.
  • Відновлення відсутньої анімації обличчя та неправильно розміщених NPC.
  • Виправлення візуальних збоїв, зокрема вивихнутих частин тіла та проблем з одягом.
  • Покращено якість та стабільність візуальних ефектів.
  • Вдосконалення відображення діалогових завдань, виправлення текстових помилок та відсутніх підказок взаємодії.

Заплановані майбутні покращення

Розробники також виділили області, які планується поліпшити в майбутніх оновленнях. Серед них – коригування мертвих зон аналогових стіків та системи A-Life, яка керує поведінкою NPC та диких тварин у Зоні.

Гравці повідомляли про численні помилки в системі A-Life, такі як нестабільна поява NPC, які GSC Game World пообіцяла полагодити.

Ми хочемо ще раз запевнити вас, що докладемо всіх можливих зусиль для постійного вдосконалення S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Ми дуже цінуємо ваші відгуки та пропозиції,
– заявила студія.

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Вражаючий старт української гри

Попри технічні недоліки, S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля продемонстрував багатообіцяючі продажі: за перші два дні було продано понад 1 мільйон копій. Гра доступна на ПК (через Steam, GOG, Microsoft Store та EGS), Xbox Series X|S та Game Pass. Сьогодні про гру продовжує говорити увесь світ, а обговорення щодо її технічного стану та атмосфери не вщухають.