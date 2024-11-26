Патч для STALKER 2 вже на підході: які зміни внесуть розробники

Компанія GSC Game World оголосила дату виходу першого великого оновлення, яке вирішує технічні проблеми нещодавно запущеної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Перший післярелізний патч для шутера з відкритим світом S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийде в період з 25 листопада по 1 грудня для ПК та Xbox, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.

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Що виправлять в патчі

Оновлення покликане виправити численні технічні недоліки, які впливали на ігровий процес з моменту релізу гри 20 листопада.

Згідно з анонсом GSC Game World у Steam, патч включатиме:

Виправлення проблем з розподілом пам'яті та збоїв.

Виправлення помилок у сюжетних квестах для забезпечення плавного проходження.

Коригування цін на апгрейд зброї та поведінки NPC під час викидів.

Відновлення відсутньої анімації обличчя та неправильно розміщених NPC.

Виправлення візуальних збоїв, зокрема вивихнутих частин тіла та проблем з одягом.

Покращено якість та стабільність візуальних ефектів.

Вдосконалення відображення діалогових завдань, виправлення текстових помилок та відсутніх підказок взаємодії.

Заплановані майбутні покращення

Розробники також виділили області, які планується поліпшити в майбутніх оновленнях. Серед них – коригування мертвих зон аналогових стіків та системи A-Life, яка керує поведінкою NPC та диких тварин у Зоні.

Гравці повідомляли про численні помилки в системі A-Life, такі як нестабільна поява NPC, які GSC Game World пообіцяла полагодити.

Ми хочемо ще раз запевнити вас, що докладемо всіх можливих зусиль для постійного вдосконалення S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Ми дуже цінуємо ваші відгуки та пропозиції,

– заявила студія.

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Вражаючий старт української гри

Попри технічні недоліки, S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля продемонстрував багатообіцяючі продажі: за перші два дні було продано понад 1 мільйон копій. Гра доступна на ПК (через Steam, GOG, Microsoft Store та EGS), Xbox Series X|S та Game Pass. Сьогодні про гру продовжує говорити увесь світ, а обговорення щодо її технічного стану та атмосфери не вщухають.