Всесвітня пандемія, що досі триває, змушує уряди країн всіляко намагатися переконати власних громадян у необхідності вакцинації. У той час, коли телевізійна реклама та білборди уже нікого не дивують, креативні працівники Pfizer у Бразилії придумали цікаву ідею віртуального пропагування щеплень.

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GTA Online – це надзвичайно популярний багатокористувацький режим GTA V, що являє собою пісочницю з масою різних активностей. Гравців очікують безліч місій, пограбувань та перегонів. А якщо їм набридне грати наодинці, то завжди можна завітати на один із численних "рольових" серверів.

Цікаво, що на "рольових" серверах кожен геймер відіграє власного персонажа з унікальною історією, характером, роботою та планами. Фактично, гравці на подібних ресурсах намагаються симулювати повсякденне життя з домішкою різноманітних пригод, неможливих у реальності.

Саме один із таких серверів, під назвою Cidade Alta і став осередком незвичайного заходу. У співпраці з рекламними агентствами Ogilvy Brazil та Druid, медична компанія Pfizer реалізувала у грі пункт вакцинації.

Анонс відкриття пункту вакцинації на сервері



Кожен охочий геймер міг відвідати його, щоб зробити щеплення від COVID-19 для свого персонажа. Нагородою за це стала спеціальна синя наліпка, яку віртуальні герої можуть гордо носити потому.

Окрім цього, компанія спільно із популярними бразильськими стрімерами та ігровими блогерами створила челендж у соцмережах із тегом #vacinaingame, де закликала вакцинованих гравців показувати, що вони отримали щеплення не лише у грі, а й в реальності.











Подібна акція викликала неочікуваний ажіотаж серед геймерів, які подекуди навіть відстоювали по пів години у віртуальних чергах за вакциною.

Залишається сподіватися, що якомога більше гравців GTA Online не обмежаться турботою про здоров'я лише своїх персонажів, а й самі зроблять щеплення від COVID-19.