Продолжающаяся всемирная пандемия заставляет правительства стран всячески пытаться убедить собственных граждан в необходимости вакцинации. В то время, когда телевизионная реклама и билборды уже никого не удивляют, креативные работники Pfizer в Бразилии придумали интересную идею виртуальной пропаганды прививок.

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GTA Online – это очень популярный многопользовательский режим GTA V, представляющий собой песочницу с массой различных активностей. Игроков ожидают множество миссий, ограблений и гонок. А если им надоест играть наедине, то всегда можно посетить один из многочисленных "ролевых" серверов.

Интересно, что на ролевых серверах каждый отыгрывает роль собственного персонажа с уникальной историей, характером, работой и планами. Фактически игроки на подобных ресурсах пытаются симулировать повседневную жизнь с примесью разнообразных приключений, невозможных в реальности.

Именно один из таких серверов, под названием Cidade Alta и стал центром необычного мероприятия. В сотрудничестве с рекламными агентствами Ogilvy Brazil и Druid медицинская компания Pfizer реализовала в игре пункт вакцинации.

Анонс открытия пункта вакцинации на сервере



Каждый желающий геймер мог посетить его, чтобы получить прививку от COVID-19 для своего персонажа. Наградой за это стала специальная синяя наклейка, которую виртуальные герои могут гордо носить после посещения.

Кроме этого, компания совместно с популярными бразильскими стримерами и игровыми блогерами создала челлендж в соцсетях с тегом #vacinaingame, где призвала вакцинированных игроков показывать, что они получили прививку не только в игре, но и в реальности.











Акция вызвала неожиданный ажиотаж среди геймеров, а некоторые из них даже отстаивали по пол часа в виртуальных очередях за вакциной.

Остается надеяться, что как можно больше игроков GTA Online не ограничатся заботой о здоровье только своих персонажей, но и сами сделают прививку от COVID-19.