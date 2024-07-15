Перший кадр

Першим скриншот поширило видання MP1st. Воно стверджує, що знімок належить художнику з візуальних ефектів. "Заради конфіденційності (ми не хочемо, щоб людину звільнили), утримуємося від імен або посилань на його онлайн-профіль", – пише видання.

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Стверджується, скриншот, названий як "Parkside" походить із демо-версії наступної частини BioShock. Цікаво, що у 2021 році це кодове ім'я вже згадував журналіст Колін Моріарті у відеоролику про Sacred Symbols. Це відео згодом було підхоплене виданням VGC. За словами Моріарті, дія BioShock 4 розгортатиметься в епоху оригінальних ігор серії BioShock і відбуватиметься в новому антарктичному місті під назвою Borealis.

Події відбуватимуться в антарктичному місті 1960-х років під назвою Бореаліс. [Гра] має кодову назву "Parkside". Мені сказали, що команда розробників має неймовірну свободу дій, щоб зробити її правильно. Мені це здається і звучить правильно,

– сказав Моріарті у 2021 році.

Що стосується скриншоту, який був опублікований, то його якість не найкраща. Попри це ми можемо розрізнити дробовик "Рикошет" , а також дві інші зброї в інтерфейсі.

, а також дві інші зброї в інтерфейсі. Дивлячись на інтерфейс, кількість зброї, яку можна носити з собою, обмежена, а лічильники Vigor (тоніки, які надають персонажеві гравця надзвичайні здібності) і Plasmid (сироватки, які вводять в організм модифіковані стовбурові клітини, дозволяючи генетичну модифікацію і мутацію, додаючи нові можливості) на цьому знімку відсутні.



Скриншот з BioShock 4 / Фото MP1st

На екрані також помітні деякі службові повідомлення, які не несуть якоїсь цінної інформації, але зайвий раз показують, що те рання тестова версія.

Нарешті на скріншоті видно велику структуру, що світиться, з об'єктом у формі кулі на вершині. Ця структура може бути пов'язана з "Маяком" франшизи, але наразі це лише припущення.

Наступний BioShock зараз знаходиться в розробці в Cloud Chamber. Як повідомлялося раніше цього місяця, нещодавно студія значно збільшила набір персоналу, відкривши 30 нових вакансій. Але дата виходу все ще не розкривається.