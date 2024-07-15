Перший кадр
Першим скриншот поширило видання MP1st. Воно стверджує, що знімок належить художнику з візуальних ефектів. "Заради конфіденційності (ми не хочемо, щоб людину звільнили), утримуємося від імен або посилань на його онлайн-профіль", – пише видання.
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Стверджується, скриншот, названий як "Parkside" походить із демо-версії наступної частини BioShock. Цікаво, що у 2021 році це кодове ім'я вже згадував журналіст Колін Моріарті у відеоролику про Sacred Symbols. Це відео згодом було підхоплене виданням VGC. За словами Моріарті, дія BioShock 4 розгортатиметься в епоху оригінальних ігор серії BioShock і відбуватиметься в новому антарктичному місті під назвою Borealis.
Події відбуватимуться в антарктичному місті 1960-х років під назвою Бореаліс. [Гра] має кодову назву "Parkside". Мені сказали, що команда розробників має неймовірну свободу дій, щоб зробити її правильно. Мені це здається і звучить правильно,
– сказав Моріарті у 2021 році.
- Що стосується скриншоту, який був опублікований, то його якість не найкраща. Попри це ми можемо розрізнити дробовик "Рикошет", а також дві інші зброї в інтерфейсі.
- Дивлячись на інтерфейс, кількість зброї, яку можна носити з собою, обмежена, а лічильники Vigor (тоніки, які надають персонажеві гравця надзвичайні здібності) і Plasmid (сироватки, які вводять в організм модифіковані стовбурові клітини, дозволяючи генетичну модифікацію і мутацію, додаючи нові можливості) на цьому знімку відсутні.
Скриншот з BioShock 4 / Фото MP1st
- На екрані також помітні деякі службові повідомлення, які не несуть якоїсь цінної інформації, але зайвий раз показують, що те рання тестова версія.
- Нарешті на скріншоті видно велику структуру, що світиться, з об'єктом у формі кулі на вершині. Ця структура може бути пов'язана з "Маяком" франшизи, але наразі це лише припущення.
Наступний BioShock зараз знаходиться в розробці в Cloud Chamber. Як повідомлялося раніше цього місяця, нещодавно студія значно збільшила набір персоналу, відкривши 30 нових вакансій. Але дата виходу все ще не розкривається.