Хідео Кодзіма – один із тих митців, які мають репутацію візіонерів, але ми дуже сумніваємось, що він міг коли-небудь подумати, що цей його "прогноз" збудеться.

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Трюк Соліда Снейка з картоною коробкою це одна з найбільш впізнаваних фішок серії Metal Gear Solid, що походить ще з оригінальної ізометричної 2D Metal Gear 1987 року випуску.

Саме таким нехитрим методом шпигуну вдавалося залишатися абсолютно непомітним для охоронців і камер. Попри усю ефективність такого "стелсу" в іграх серії, він все ж не витримує будь-якої перевірки реальними умовами. Однак, усе міняється, якщо в гру вступає штучний інтелект.

Кумедні моменти з коробкою у MGSV: відео

Як повідомляється, тактика Metal Gear Solid виявилася ефективною у боротьбі проти інноваційного мілітарного робота DARPA. В уривках з майбутньої книги "Чотири поля битви: сила в епоху штучного інтелекту" знайшли кумедну історію написану оборонним експертом Полом Шарром.

У ній він описує експеримент, де групі з восьми морських піхотинців було доручено протягом шести днів вигадати спосіб непомітно підкрастися до експериментального військового робота.

Уривок книги з цією історією

Усі восьмеро досягли успіху, включно з парою солдатів, які використали стратегію з Metal Gear Solid, "вбравлись" у величезну картонну коробку та гигочучи дістались до робота.

Двоє інших морських піхотинців уникли виявлення, здолавши 300 метрів до робота за допомогою сальто, а ще один піхотинець накрився гілками та прикинувся деревом.

Так чи інакше, будь-хто з геймерів, які грали в ігри серії MGS можуть уявити як кумедно це виглядало в житті.