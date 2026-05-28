War Fantasy отримала трейлер – як виглядає антивоєнний шутер у стилі The Stanley Parable

Інді-розробник Non-Euclidean випустив анонсний трейлер гри War Fantasy. Те що виглядає як звичайний шутер, насправді прагне зламати геймерів шляхом психологічного тиску та сірої моралі.

Фанатам відеоігор, що змушують замислитися, може бути цікавим анонс проєкту War Fantasy, інформує 24 Канал.

Майбутній інді-хіт?

Спершу War Fantasy виглядає як черговий військовий шутер, але трейлер швидко дає зрозуміти, що проєкт намагається стати чимось набагато більшим та глибшим.

Соло-розробник Non-Euclidean поєднує класичні FPS механіки з елементами психологічного горору, де гравцем керуватимуть за допомоги маніпуляцій, а кожен рівень перетворюватиметься у щось асбтракте та тривожне.

В офіційному описі, творець називає свою роботу "The Stanley Parable із зарядженою гвинтівкою", що одразу ж дає зрозуміти чого прагне досягти гра.

The Stanley Parable стала культовою завдяки постійному ламанню "четвертої стіни" та саркастичному оповідачеві, який коментує буквально кожне рішення гравця й часто сперечається з ним.

War Fantasy своєю чергою зобразить протагоністом не офісного працівника, а солдата-новобранця, якого психологічно "муштрує" божевільний командир.

Замість того, щоб дати гравцям відчути себе всесильним героєм, проєкт зосередиться на тому аби вони відчували себе контрольованими, розгубленими та психологічно замкненими, інформує Yahoo Tech.

Поєднання естетики військових шутерів, сюрреалістичного жаху, маніпулятивної оповіді та абстрактнної ​​архітектури рівнів створює унікальний коктейль вражень, через який на гру точно варто звернути увагу.

War Fantasy вийде на ПК і поки що не має дати релізу, але її вже можна додатив бажане у Steam.