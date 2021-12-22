Жахлива ситуація цими вихідними сталася в невеликому американському містечку з назвою Амбой, штат Вашингтон. Річ у тім, що звичайна гра в Diablo II завершилася дуже трагічно для одного геймера.

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Варто розпочати з того, що в цій історії є одразу два головних герої: 36-річний Джошуа Спеллман та 34-річний Ендрю Діксон. Чоловіки були знайомі з раннього дитинства, а загалом вони дружили протягом останніх 24 років. Жили вони на одній дільниці, але в різних будинках.

Також чоловіки полюбляли грати в проєкти з серії Diablo, а того трагічного вечора вони проходили другу частину в кооперативному режимі. Загалом все було добре до моменту, поки якась невідома особа не зайшла на їхній сервер. Цей випадковий гравець одразу ж вкрав їхній дорогоцінний лут, а потім швидко вийшов. Сталося це через те, що Джошуа Спеллман не поставив пароль на їхній сервер.

Подібна безвідповідальність дуже не сподобалася Ендрю Діксону, а тому він вирішив влаштувати скандал, який продовжувався кілька хвилин. У певний момент Спеллман не витримав та сказав, що підстрелить останнього, якщо він не заспокоїться. Після цього Джошуа взяв пістолет, який лежав біля комп'ютера, а потім вийшов на вулицю і вистрілив у повітря.

Далі він повернувся в дім та вирішив обговорити все це зі своїм батьком. Згодом до їхньої розмови приєднався Ендрю, який захотів обговорити вищезгадану погрозу. Вони знову почали сперечатися, а завершилося все тим, що Спеллман вистрілив у Діксона, бо той підійшов дуже близько.

Останнього доставили в лікарню, де він помер від отриманого поранення. А його "товариш" вже опинився за ґратами, де він чекає на рішення суду (29 грудня). Додамо, що Джошуа Спеллмана звинувачують у вбивстві другого ступеня.

Джошуа Спеллман / Фото Джессіка Прокоп, The Columbian