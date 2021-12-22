Ужасная ситуация в эти выходные произошла в небольшом американском городке с названием Амбой, штат Вашингтон. Дело в том, что обычная игра в Diablo II завершилась очень трагически для одного геймера.

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Стоит начать с того, что в этой истории есть сразу два главных героя: 36-летний Джошуа Спеллман и 34-летний Эндрю Диксон. Мужчины были знакомы с раннего детства, а в целом они дружили в течении последних 24 лет. Жили они на одном участке, но в разных домах.

Также мужчины любили играть в проекты из серии Diablo, а в тот трагический вечер они проходили вторую часть в кооперативном режиме. В целом все было хорошо до момента, пока какой-то неизвестный геймер не зашел на их сервер. Этот случайный игрок сразу же украл их драгоценный лут, а затем быстро вышел. Случилось это потому, что Джошуа Спеллман не поставил пароль на их сервер.

Подобная безответственность очень не понравилась Эндрю Диксону, поэтому он решил устроить скандал, который продолжался несколько минут. В какой-то момент Спеллман не выдержал и сказал, что подстрелит последнего, если он не успокоится. После этого Джошуа взял пистолет, лежавший у компьютера, а затем вышел на улицу и выстрелил в воздух.

Дальше он вернулся в дом и решил обсудить все это со своим отцом. Впоследствии к их разговору присоединился Эндрю, который захотел обсудить вышеупомянутую угрозу. Они снова стали спорить, а завершилось все тем, что Спеллман выстрелил в Диксона, потому что тот подошел очень близко.

Последнего доставили в больницу, где он скончался от полученного ранения. А его "товарищ" уже оказался за решеткой, где он ждет решения суда (29 декабря). Добавим, что Джошуа Спеллмана обвиняют в убийстве второй степени.

Джошуа Спеллман / Фото Джессика Прокоп, The Columbian