Passion UA повністю відновила команду, знайшовши нового гравця на заміну s-chilla

На початку року Passion UA, українську команду з Counter-Strike 2, покинули відразу два гравці – Всеволод Щуров, відомий як s-chilla, та капітан Родіон Смик, відомий як fear. Останньому знайшли заміну вчора, про що ми повідомляли окремо, тоді як про закриття другого вакантного місця стало відомо сьогодні. Хто приєднався до колективу?

Новий склад Passion UA

Новим обличчям Passion UA стає колишній гравець IKLA та DRILLAS Владислав "Kvem" Король. Цікаво, що саме з колишнього складу IKLA в команду також прийшов і Олексій "Topa" Топчієнко, який учора зайняв позицію капітана. Тепер команда знову повна й готова до змагань, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Kvem востаннє виступав на Asia RMR за команду DRILLAS. Відомо, що йому 23 роки, а його кар'єра почалась у 2021 році. За цей час він встиг показати себе у Storm Wolves, Run or Die, Iron Branch, EC Kyiv та IKLA, де пробув найдовше – з жовтня 2022 року до лютого 2024 року. Після цього з серпня по листопад тривало його відносно коротке перебування в DRILLAS. Команда вважається ізраїльською, але з листопада про неї нічого не чути.

Таким чином команда Passion UA зараз має такий склад:

Олексій "Topa" Топчієнко. Капітан.

Владислав "Kvem" Король.

Дмитро "jambo" Semera.

Микита "jackasmo" Skyba.

Едуард "zeRRoFIX" Петровський.

Михайло "Кейн" Благін. Тренер.

Усі учасники команди – українці.