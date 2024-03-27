Користувачі PS5 отримають надзвичайно корисну функцію, яка допоможе вам проходити ігри

Компанія Sony готує цікаве оновлення для розділу ігрової довідки на PlayStation 5. Функція, яка дозволяє розробникам створювати підказки для ігор, тепер надасть схожу можливість і звичайним гравцям. Як це буде?

Що задумала Sony

Community Game Help – це функція, яка дозволить самим гравцям показати власний процес проходження ігор, щоб допомогти іншим у складних ситуаціях та рівнях. Однак, судячи з опису, вони не зможуть робити це самостійно, публікуючи будь-який бажаний контент – наприклад, повні проходження, підказки до пошуку скарбів чи зброї, або інші секрети.

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Як зазначено в анонсі цієї функції в блозі PlayStation Blog, гравці почнуть бачити підказки під назвою "Community Game Help" пізніше цього року. Це будуть підказки, згенеровані з ігрового процесу інших гравців.

Для тих, хто погодиться на участь у Community Game Help, відео буде автоматично записуватися при виконанні певних дій у грі. Ці записи будуть переглянуті модератором і, в разі схвалення, опубліковані як підказки для інших гравців, які можуть використовувати їх як інструкції до дії. Інші користувачі зможуть оцінити корисність підказок, створених спільнотою, щоб відібрати найбільш корисну інформацію.



Інтерфейс Community Game Help / Фото Sony

Ті, хто бажає приєднатися до ігрової довідки, можуть зробити це у розділі Захоплення та трансляції меню налаштувань: Перейдіть до "Захоплення" – "Автозахоплення" – "Довідка спільноти ігор" і виберіть пункт "Брати участь", щоб приєднатися.

Ви також можете контролювати щомісячний ліміт зйомки, який Community Game Help може записувати з вашої системи.

Усі записи будуть автоматично видалятися з вашого локального сховища після завантаження, щоб гравцям не доводилося постійно вручну очищувати заповнене сховище.

Гравці зможуть будь-коли видалити будь-яке своє відео, використане у Community Game Help.

: цей параметр з'явиться десь у найближчі кілька місяців, але Sony не надала офіційної дати релізу.

Компанія сподівається, що "багато гравців візьмуть участь у Community Game Help і поділяться своїми дивовижними ігровими досягненнями".