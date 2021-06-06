Вода "наступного покоління": розробники Horizon Forbidden West обіцяють вразити геймерів

Horizon Forbidden West дозволить гравцям досліджувати не тільки земну поверхню мальовничого відкритого світу, а й глибокі води, що протікають під ним. За словами розробників, це стане однією з унікальних візитівок проєкту. Детальніше у матеріалі.

В одразу кількох розлогих інтерв'ю різним виданням лідери розробки проєкту від Guerrilla Games: директор гри Матісс де Йонг та головний наративний дизайнер Бенджамін МакКоу поділилися особливостями майбутнього продукту та пообіцяли здивувати геймерів підводним світом гри.

Цікаво Відомі локації Сан-Франциско у порівнянні з їх зображенням в Horizon Forbidden West: фото

В Horizon Forbidden West головна героїня Елой залишає свої рідні пенати із Zero Dawn і прямує до західного узбережжя Америки – сонячної Каліфорнії.

За словами МакКоу, головним завданням дизайнерів відкритого світу було поглибити його, проте не шляхом простого збільшення мапи. Одним з ключових способів цього справді стало додання глибини у буквальному сенсі, адже в інтерв'ю для IGN творці гри розповіли, що поставили перед собою ціль: створити підводний світ, який би "нітрохи не поступався за красою тому, який ви бачите на поверхні".

Дослідження підводного світу – абсолютно нова механіка серії, оскільки в попередній частині ви могли плавати лише близько до поверхні води. Тепер же ви можете занурюватися так глибоко, як захочете. З маскою для підводного плавання ви можете залишатися під водою стільки, скільки захочете, і вам не доведеться зазнавати тиску з боку кисневого балона, який постійно вичерпується. Ви можете не поспішати та досліджувати ці прекрасні підводні місця, – розповів МакКоу.

Елой у масці для підводного плавання / зображення ali2day.com

За словами розробників, їм було недостатньо просто показати підводний світ, вони хотіли зробити так, щоб гравцям самим захотілося досліджувати кожен його закуток. У грі будуть цілі затоплені райони Сан-Франциско у які гравець може потрапити не лише для того аби помилуватися моторошним та водночас захопливим постапокаліптичним пейзажем, а й щоб виконати цікаві квести та знайти втрачені скарби минулих епох.

Міський порт Сан-Франциско у Forbidden West / скриншот з YouTube

Проте й тут Guerrilla Games не спинилися, адже їм було мало "простої можливості плавати під водою". Підводні рівні в Horizon Forbidden West матимуть власні ігрові механіки, деякі з яких ми вже могли бачити у недавніх трейлерах проєкту. До прикладу, у грі будуть підводні течії, яких потрібно остерігатися і "ламінарія", яку Елой буде використовувати, щоб сховатися від різноманітних ворогів, що чатуватимуть на неї навіть під товщею води. До того ж розробники повідомили, що підводні рівні також матимуть механіку побудовану за принципом "кішки-мишки", а детальніші подробиці про підводний світ з'являться в найближчі місяці.

Елой ховається у зарослях ламінарії / зображення geekculture.co

При цьому вода у Forbidden West буде справжнім представником "некстгену" консолей. Про це директор гри Матісс де Йонг розповів у інтерв'ю GQ, розкривши яку шалену кількість часу було витрачено для розробки нових технологічних хвиль і води у проєкті.

Наші інженери витратили неймовірну кількість часу на рендер води й створення хвиль. Ймовірно, вони витратили на це роки, – сказав де Йонг.

Коли гравцям випаде можливість поринути у дивовижний світ Horizon Forbidden West ще не відомо, адже прямо зараз у проєкту немає підтвердженої дати релізу. Проте, керівництво PlayStation нещодавно заявило, що гра знаходиться на "кінцевій" стадії розробки і її планують випустити наприкінці цього року.