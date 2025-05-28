Спочатку відео було опубліковано в Instagram користувачем під ніком "CTJesu55", чиє справжнє ім'я, імовірно, Аділь, інформує 24 Канал. Тривожний ролик швидко поширився іншими соціальними мережами.

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На кадрах видно, як автор відео керує віртуальним Cybertruck у грі GTA – франшизі, яка сатирично оспівує безрозсудне водіння зокрема – при цьому ігноруючи реальний автомобіль, за яким він мав би стежити.

Водій Cybertruck грає в GTA V за кермом – дивіться відео:

Навіть деякі прихильники Tesla були обурені витівками водія. Користувачі в соцмережах коментували, що "така дурниця може відгукнутися усім... Компанії, акціонерам та іншим користувачам Tesla FSD".

Довідка! FSD – Full Self Driving, або система повного автопілоту Tesla, яка дозволяє автомобілям рухатися самостійно. Однак вона передбачає готовність водія в будь-який момент перехопити контроль над автівкою.

Багатьох коментарів також здивувало, як водієві вдалося тримати контролер PlayStation, перебуваючи в режимі FSD, оскільки за правилами використання ця функція мала б видати гучне попередження, якщо водій не стежить за дорогою.

Ймовірно, водій використав якийсь пристрій або метод, щоб заблокувати камери Tesla, що відстежують рух очей і можуть виявити неуважність водія. В онлайн-обговореннях припускають, що сенсор був затемнений (на відео CTJesu55 видно велике чорне коло).

Загалом, коментарі були переважно глузливими. Один із користувачів на Reddit відзначив іронію, що це "буквально те, з чого GTA зробила б сатиру".

Цей інцидент став ще одним прикладом сумнівного використання функції автопілота. А тим часом стало відомо, що навіть через 12 років GTA 5 усе ще продає більше копій за квартал, ніж більшість ігор за життя.