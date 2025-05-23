Деякі геймери направду переконані, що Rockstar змінили зовнішність одного з персонажів, який з'являвся в обох трейлерах, бо тіктокер з Флориди пригрозив їм проблемами, повідомляє 24 Канал.

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Тіктокер помилився чи зробив все правильно

У обох трейлерах гри можна помітити темношкірого чоловіка у білій жилетці, золотих прикрасах із зображенням бика та сонцезахисних окулярах. Одначе, між двома відео цей колоритний персонаж встиг дещо змінити зачіску.

Фанати Rockstar переконані, що це сталося тому, що американський тіктокер під ніком zoeepoppyy звернувся до розробників, заявивши, що вони використали його зовнішність без дозволу та зажадав отримати за це гроші.

Вони клонували Тайрона. Змініть ім'я персонажа на моє, це я! GTA, мені потрібні мої гроші, чуваки,

– казав він у зверненні.

Цікаво, що безліч геймерів підтримали здогад молодика, а після змін, зроблених Rockstar, деякі навіть суттєво засмутилися.

Оригінал був кращим, їм слід було просто виписати йому чек,

– написав один з геймерів у X.

Врешті фанати навіть дійшли висновку, що zoeepoppyy потрібно було дочекатися релізу GTA 6, а потім висувати претензії до Rockstar.

Так чи інакше, в підсумку тіктокер залишився і без грошей і без включення у найочікуванішу гру десятиліття.