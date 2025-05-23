Некоторые геймеры действительно убеждены, что Rockstar изменили внешность одного из персонажей, который появлялся в обоих трейлерах, потому что тиктокер из Флориды пригрозил им проблемами, сообщает 24 Канал.

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Тиктокер ошибся или сделал все правильно

В обоих трейлерах игры можно заметить темнокожего мужчину в белой жилетке, золотых украшениях с изображением быка и солнцезащитных очках. Однако, между двумя видео этот колоритный персонаж успел несколько изменить прическу.

Фанаты Rockstar убеждены, что это произошло потому, что американский тиктокер под ником zoeepoppyy обратился к разработчикам, заявив, что они использовали его внешность без разрешения и потребовал получить за это деньги.

Они клонировали Тайрона. Измените имя персонажа на мое, это я! GTA, мне нужны мои деньги, чуваки,

– говорил он в обращении.

Интересно, что множество геймеров поддержали догадку молодого человека, а после изменений, сделанных Rockstar, некоторые даже существенно расстроились.

Оригинал был лучше, им следовало просто выписать ему чек,

– написал один из геймеров в X.

В итоге фанаты даже пришли к выводу, что zoeepoppyy нужно было дождаться релиза GTA 6, а потом предъявлять претензии к Rockstar.

Так или иначе, в итоге тиктокер остался и без денег и без включения в самую ожидаемую игру десятилетия.