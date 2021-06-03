"Вони вже близько": гравців у Fortnite почали викрадати прибульці – відео

У відеогрі Fortnite вже найближчим часом має стартувати новий тематичний сезон. Тому розробники цього проєкту вже почали активно готувати свою аудиторію до цієї події.

Найближчим часом у дуже популярній відеогрі Fortnite розпочнеться сьомий сезон. Здається, цього разу тематика якось буде пов'язана з прибульцями, бо в останні дні розробники почали натякати саме на це.

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Кілька днів тому на офіційному сайті гри вийшов матеріал, у якому розробники назвали дату старту нового сезону – 8 червня. Іншу офіційну інформацію вони розкривати не стали, хоча й додали у гру кілька цікавих прихованих анонсів. З останнім оновленням у Fortnite з'явилися тематичні постери з НЛО, містичні кола на полях та інші натяки. Також варто додати, що на офіційному сайті відеогри з'явився наступний напис: "Вони вже близько".

Щоправда, найцікавіший натяк геймери знайшли лише вчора. Річ у тім, що над локацією "Жахливий кінотеатр" почали літати представники позаземних цивілізацій. На контакт вони поки не виходять, а займаються лише викраданням випадкових гравців. Прибульці направляють на такого щасливчика яскравий промінь світла, який підіймає його у небо. Щоправда, "жертва" інопланетян опиняється не на їхньому кораблі, а у випадковому місці. Тобто вони просто телепортують геймерів з цієї області, а також відновлюють запас здоров'я та броні.

Варто відзначити, що гравці поки так й не дізналися, у який спосіб прибульці вибирають своїх "жертв". Хоча, здається, це абсолютна випадковість. Деякі інсайдери стверджують, що кількість таких викрадень буде лише зростати, а свого піку досягне ближче до кінця шостого сезону. Щоправда, стати таким щасливчиком поки непросто, бо найпопулярнішою областю на мапі стала саме локація "Жахливий кінотеатр". Виглядає це так, наче вже геймери розпочали своє полювання на НЛО, а не навпаки.

Викрадення гравців у Fortnite – відео