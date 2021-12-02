Впорався за 2 секунди: гравець у CS:GO ефектно ліквідував усю ворожу команду

Гравець у CS:GO поділився оригінальним записом на платформі Reddit. Він самотужки зміг ліквідувати всю ворожу команду, але найцікавіше, що для цього йому знадобилося лише 2 секунди.

Кілька місяців тому ми розповідали про рідкісний хайлайт, яким відзначився кіберспортсмен з нікнеймом ZywOo. Під час матчу на мапі Inferno він зміг ліквідувати одним вистрілом одразу трьох опонентів, а сталося це на "банані".

Детальніше Рідкісний хайлайт: професійний гравець у CS:GO одним вистрілом ліквідував 3 опонентів

У цій же позиції подібним хайлайтом відзначився й користувач платформи Reddit з нікнеймом NotAverageDuck, щоправда, не в матчі професійних команд. Нещодавно цей гравець у CS:GO поділився записом, на якому можна побачити дуже ефектний "ейс".

Отже, головний герой грав за команду спецвійськ, а в третьому раунді він відправився захищати точку B разом з ще одним гравцем. Вони одразу ж на старті раунду спробували зайняти "банан", щоправда, чомусь вирішили зробити це майже без використання гранат. Варто відзначити, що їм пощастило, бо в їхніх опонентів не було девайсі, а загалом для свого виходу вони використали лише одну флешку. Тобто це був класичний для екораундів "раш" певної точки.

Цікаво, що ворожа світлошумова граната спрацювала ідеально, бо головний герой дійсно осліп. Щоправда, навіть у такому стані NotAverageDuck одним спреєм зміг ліквідувати одразу всіх своїх опонентів, а найголовніше, що він впорався всього за 2 секунди. Напевно, варто відзначити у цій ситуації й представників ворожої команди, які просто ідеально "вишикувалися" в лінію під час виходу.

Наостанок варто відзначити, що користувачам платформи Reddit цей хайлайт дуже сподобався. Запис NotAverageDuck вже потрапив до когорти найпопулярніших в цьому розділі, а також зібрав понад 1,6 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків.

Хайлайт, яким відзначився NotAverageDuck: відео