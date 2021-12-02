Несколько месяцев назад мы рассказывали о редком хайлайте, которым отличился киберспортсмен с никнеймом ZywOo. Во время матча на карте Inferno он смог ликвидировать одним выстрелом сразу трех оппонентов, а произошло это на "банане".

Подробнее Редкий хайлайт: профессиональный игрок в CS:GO одним выстрелом ликвидировал 3 оппонентов

В этой же позиции подобным хайлайтом отметился и пользователь платформы Reddit с никнеймом NotAverageDuck, правда, не в матче профессиональных команд. Недавно этот игрок в CS:GO поделился записью, на которой можно увидеть очень эффектный "эйс".

Итак, главный герой играл за команду спецвойск, а в третьем раунде он отправился защищать точку B вместе с еще одним игроком. Они сразу же на старте раунда попытались занять "банан", правда почему-то решили сделать это почти без использования гранат. Стоит отметить, что им повезло, потому что у их оппонентов не было девайсов, а для своего выхода они использовали только одну флешку. То есть это был классический для эко-раундов "раш" определенной точки.

Интересно, что вражеская светошумовая граната сработала идеально, потому что главный герой действительно ослеп. Правда, даже в таком состоянии NotAverageDuck одним спреем смог ликвидировать сразу всех своих оппонентов, а самое главное, что он справился всего за 2 секунды. Наверное, стоит отметить в этой ситуации и представителей вражеской команды, которые просто идеально "выстроились" в линию во время выхода.

Напоследок стоит отметить, что пользователям платформы Reddit этот хайлайт очень понравился. Запись NotAverageDuck уже попала в топ самых популярных в этом разделе, а также собрала более 1,6 тысячи лайков и немало положительных отзывов.

Хайлайт, которым отличился NotAverageDuck: видео