Впорався за 3 секунди: професійний гравець у CS:GO ефектно ліквідував усю ворожу команду

Французький гравець ZywOo відзначився ефектним хайлайтом. Він самотужки зміг ліквідувати всю ворожу команду, а найцікавіше, що для цього йому знадобилося лише 3 секунди.

Кілька місяців тому ми розповідали про унікальний хайлайт, яким відзначився французький гравець ZywOo. Цей кіберспортсмен ефектно ліквідував одразу трьох опонентів, а найцікавіше, що для цього йому знадобилася лише одна куля.

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Ефектним хайлайтом ZywOo відзначився й цього разу, а сталося це в межах BLAST Premier Spring Groups 2022. Отже, кілька днів тому його команда Vitality зустрічалася з колективом G2, а сам матч проходив у форматі "bo3". Варто відзначити, що це був поєдинок досить рівних команд, а тому й недивно, що його доля вирішувалася на останній мапі – Dust2.

Забрали її представники Vitality, а найкращим моментом цієї мапи став "ейс" ZywOo. У тринадцятому раунді на французького кіберспортсмена, який захищав точку A, вийшло одразу п'ять гравців ворожої команди. Варто відзначити, що останні були озброєнні погано, а тому в ZywOo, який грав з M4A1-S, була перевага у вогневій міці.

Але зрозуміло, що їх було більше, а тому представник Vitality міг розраховувати лише на кілька вбивств. Можливо, саме так все й було б, якби не ідеальна флешка від apEX. Остання осліпила всіх ворожих гравців у той момент, коли ZywOo вийшов з диму. Далі вже французький кіберспортсмен швидко ліквідував чотирьох опонентів, а також знайшов п'ятого, який намагався сховатися. Також цікаво, що ZywOo впорався всього за 3 секунди.

Наостанок відзначимо, що користувачам мережі цей ефектний "ейс" дуже сподобався. А оригінальний запис вже зібрав понад 13 тисяч переглядів на Twitch.

Ефектний хайлайт ZywOo: відео