Несколько месяцев назад мы рассказывали об уникальном хайлайте, которым отличился французский игрок ZywOo. Этот киберспортсмен эффектно ликвидировал сразу трех оппонентов, а самое интересное, что ему понадобилась только одна пуля.

Подробнее Редкий хайлайт: профессиональный игрок в CS:GO одним выстрелом ликвидировал 3 оппонентов

Эффектным хайлайтом ZywOo отметился и в этот раз, а произошло это в рамках BLAST Premier Spring Groups 2022. Итак, несколько дней назад его команда Vitality встречалась с коллективом G2, а сам матч проходил в формате "bo3". Стоит отметить, что это был поединок достаточно равных команд, а потому и неудивительно, что его судьба решалась на последней карте – Dust2.

Забрали ее представители Vitality, а лучшим моментом этой карты стал "эйс" ZywOo. В тринадцатом раунде на французского киберспортсмена, защищавшего точку A, вышло сразу пять игроков вражеской команды. Стоит отметить, что последние были вооружены плохо, поэтому у ZywOo, игравшего с M4A1-S, было преимущество в огневой мощи.

Но понятно, что их было больше, а потому представитель Vitality мог рассчитывать всего на несколько убийств. Возможно, именно так все и было бы, если бы не идеальная флешка от apEX. Последняя ослепила всех вражеских игроков в тот момент, когда ZywOo вышел из дыма. Дальше уже французский киберспортсмен быстро ликвидировал четырех оппонентов, а также нашел пятого, пытавшегося скрыться. Также интересно, что ZywOo справился всего за 3 секунды.

Напоследок отметим, что пользователям сети этот эффектный "эйс" очень понравился. А оригинальная запись уже собрала более 13 тысяч просмотров на Twitch.

Эффектный хайлайт ZywOo: видео