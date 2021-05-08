Напевно, всі шанувальники серії Call of Duty знають, що розробники із Treyarch "люблять" зомбі. Вперше вони з'явилися ще у World at War, а надалі стали своєрідною візитівкою саме цієї студії. Зрозуміло, що й в останній грі від Treyarch є відповідні режими.

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У лютому 2021 року розробники з цієї студії вирішили урізноманітнити процес боротьби із зомбі. Тому й додали у Black Ops Cold War режим із назвою "Outbreak", у якому й вивели цю боротьбу на принципово новий та складніший рівень. У цьому режимі потрібно виконувати різноманітні завдання на достатньо просторих мапах. Звісно, все це потрібно робити в оточенні зомбі, яких стає лише більше з кожною хвилею.

Трейлер режиму "Outbreak" – відео

Грати в "Outbreak" можна самому, а також у команді до чотирьох геймерів. Головного героя цієї історії із нікнеймом InsomniaVirus можна віднести до першої категорії гравців. Хоча, можливо, він просто не знайшов геймерів, які б захотіли взяти участь у такому божевільному челенджі. InsomniaVirus вирішив встановити новий рекорд у цьому режимі, а також дійти до показника у тисячу рівнів.

Напевно, вже зрозуміло, що своєї цілі він досяг, хоча й витратив на це немало часу – 14 днів. Він щодня проводив прямі трансляції, а гру просто ставив на паузу, коли йшов відпочивати. Загалом його боротьба із зомбі тривала 100 реальних годин, а грав він на консолі PlayStation 4. Також цікаво, що ентузіаст запускав відеогру Call of Duty: Black Ops Cold War в офлайн-режимі, бо не хотів втратити весь свій прогрес через випадковий збій серверів.

Геймери високо оцінили досягнення InsomniaVirus, а також вражені його "роботою". На платформі Reddit пост про цього геймера зібрав вже понад 3 тисячі вподобань, а запис з фіналом переглянуло майже 20 тисяч користувачів. Найцікавіше, що геймер так й залишився поки непереможеним, бо просто вирішив зупинитися. Можливо, він й продовжить своє неймовірне звершення у майбутньому.

Фінал "забігу" користувача InsomniaVirus – відео