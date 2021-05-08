Наверное, все поклонники серии Call of Duty знают, что разработчики из Treyarch "любят" зомби. Впервые они появились еще в World at War, а в дальнейшем стали своеобразной визитной карточкой именно этой студии. Понятно, что и в последней игре от Treyarch есть соответствующие режимы.

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В феврале 2021 года разработчики из этой студии решили разнообразить процесс борьбы с зомби. Поэтому и добавили в Black Ops Cold War режим под названием "Outbreak", в котором и вывели эту борьбу на принципиально новый и более сложный уровень. В этом режиме нужно выполнять различные задания на достаточно просторных картах. Конечно, все это нужно делать в окружении зомби, которых становится только больше с каждой волной.

Трейлер режима "Outbreak" – видео

Играть в "Outbreak" можно самому, а также в команде до четырех геймеров. Главного героя этой истории с никнеймом InsomniaVirus можно отнести к первой категории игроков. Хотя, возможно, он просто не нашел геймеров, которые захотели бы принять участие в таком безумном челлендже. InsomniaVirus решил установить новый рекорд в этом режиме, а также дойти до показателя в тысячу уровней.

Наверное, уже понятно, что своей цели он достиг, хотя и потратил на это немало времени – 14 дней. Он ежедневно проводил прямые трансляции, а игру просто ставил на паузу, когда шел отдыхать. В целом его борьба с зомби длилась 100 реальных часов, а играл он на консоли PlayStation 4. Также интересно, что энтузиаст запускал видеоигру Call of Duty: Black Ops Cold War в офлайн-режиме, потому что не хотел потерять весь свой прогресс из-за случайного сбоя серверов.

Геймеры высоко оценили достижение InsomniaVirus, а также впечатлены его "работой". На платформе Reddit пост об этом геймере собрал уже более 3 тысяч лайков, а запись с финалом посмотрело почти 20 тысяч пользователей. Самое интересное, что геймер так и остался пока непобежденным, потому что просто решил остановиться. Возможно, он и продолжит свое невероятное свершение в будущем.

Финал "забега" пользователя InsomniaVirus – видео