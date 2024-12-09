Продовження культової рольової гри б'є рекорди Steam за кількістю гравців ще до виходу

Сиквел відомої рольової гри в жанрі екшен – Path of Exile 2, став однією з найпопулярніших ігор у Steam за весь час. Попри певні технічні проблеми на старті, гра досягла піку в 578 569 одночасних гравців, що дозволило їй посісти 15-те місце в рейтингу Steam за кількістю гравців в онлайні за всю історію.

Згідно з даними SteamDB, сиквел перевершив свою попередницю, Path of Exile, пікова кількість одночасних гравців якої становила 229 000 за 11 років існування, повідомляє 24 Канал. Примітно, що Path of Exile 2 випередила інші великі ігри, такі як Valheim (502 000), Terraria (489 000) та Marvel Rivals (480 000).

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Не простий старт та реакція спільноти

Запуск раннього доступу до Path of Exile 6 грудня ознаменувався нестабільною роботою серверів, довгими чергами на вхід та проблемами зі з'єднанням. Однак розробники гри, Grinding Gear Games, швидко відреагували, вирішивши більшість основних проблем протягом 24 годин.

Попри початкові невдачі, гра отримала позитивний відгук від спільноти. За перші вихідні користувачі Steam залишили понад 37 000 відгуків із загальною оцінкою 81%, які були віднесені до категорії "дуже позитивних".

Що нового в Path of Exile 2

На відміну від безкоштовної моделі оригінальної Path of Exile, доступ до Path of Exile 2 Early Access наразі є платним. Гра доступна на ПК (через Steam, Epic Games Store та окремий клієнт), PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Однак, як тільки гра вийде з раннього доступу, вона перейде на модель free-to-play, подібну до своєї попередниці.

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Ранній успіх Grinding Gear Games з Path of Exile 2 доводить незмінну популярність франшизи, яка вже давно стала культовою. Фанати з нетерпінням чекають на подальші покращення та повноцінний вихід гри, а отже в майбутньому нас може чекати більше рекордів.