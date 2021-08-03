Бюджетно і зі смаком: в'єтнамські косплеї на персонажів з Dota 2 підкорили Reddit – фото

На Reddit з'явилося чимало бюджетних косплеїв на персонажів з Dota 2. Виявляється, що в'єтнамська спільнота шанувальників цієї гри проводить масштабний конкурс таких робіт.

Кілька місяців тому ми розповідали про ентузіаста з нікнеймом Lowcostcosplay, який своїми бюджетними роботами підкорює мережу. Зазвичай для створення таких образів він використовує підручні матеріали, які можна знайти майже в кожному домі.

Детальніше про Lowcostcosplay Бюджетний косплеєр підкорює мережу: Cyberpunk 2077, Among Us та Hearthstone – фото

Щось схоже захотілося повторити й представникам в'єтнамської спільноти гравців у Dota 2. У такому бюджетному стилі вони вирішили провести масштабний конкурс косплеїв на персонажів з цієї популярної відеогри. Стартував він в середині липня, а продовжиться майже до кінця цього місяця.

Напевно, загалом неважко здогадатися, чому саме у такому форматі вони проводять свій конкурс. Річ у тім, що професійний косплей – це недешеве задоволення, у яке потрібно вкласти ще чимало сил та часу. Та й загалом таких робіт вже чимало, тому креативні бюджетні косплеї стають своєрідним "ковтком свіжого повітря" у цій сфері.

Саме такими оригінальними косплеями відзначилися й представники цієї спільноти. У своїх роботах вони використали чимало нехарактерних для цієї сфери матеріалів, наприклад, одному ентузіасту для цього знадобився кавун, а також унітаз. Такі в'єтнамські косплеї дуже сподобалися користувачам платформи Reddit, а майже всі ці роботи потрапили до когорти найпопулярніших за останній місяць (у розділі Dota 2). Загалом геймери відзначають творчий підхід ентузіастів, а також вже чекають на нові їхні роботи.

Косплей на Shadow Shaman / Фото Reddit ArisuTsuberuku

Косплей на Tinker / Фото Reddit Camperyolo

Косплей на Undying / Фото Reddit bobthai58

Косплей на Gyrocopter / Фото Reddit letun9

Косплей на Sven / Фото Reddit greendragon2194

Косплей на Underlord / Фото Reddit bobthai58