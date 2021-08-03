Несколько месяцев назад мы рассказывали об энтузиасте с никнеймом Lowcostcosplay, который своими бюджетными работами покоряет сеть. Как правило, для создания таких образов он использует подручные материалы, которые можно найти почти в каждом доме.

Подробнее о Lowcostcosplay Бюджетный косплеер покоряет сеть: Cyberpunk 2077, Among Us и Hearthstone – фото

Нечто похожее захотелось повторить и представителям вьетнамского сообщества игроков в Dota 2. В таком бюджетном стиле они решили провести масштабный конкурс косплеев на персонажей из этой популярной видеоигры. Стартовал он в середине июля, а продлится почти до конца этого месяца.

Наверное, в целом нетрудно догадаться, почему именно в таком формате они проводят свой конкурс. Дело в том, что профессиональный косплей – это недешевое удовольствие, в которое нужно вложить еще немало сил и времени. Да и целом таких работ уже немало, поэтому креативные бюджетные косплеи становятся своеобразным "глотком свежего воздуха" в этой сфере.

Именно такими оригинальными косплеями отличились и представители этого сообщества. В своих работах они использовали немало нехарактерных для этой сферы материалов, например, одному энтузиасту для этого понадобился арбуз, а также унитаз. Такие вьетнамские косплеи очень понравились пользователям платформы Reddit, а почти все эти работы попали в число самых популярных за последний месяц (в разделе Dota 2). В целом геймеры отмечают творческий подход энтузиастов, а также уже ждут новые их работы.

Косплей на Shadow Shaman / Фото Reddit ArisuTsuberuku

Косплей на Tinker / Фото Reddit Camperyolo

Косплей на Undying / Фото Reddit bobthai58

Косплей на Gyrocopter / Фото Reddit letun9

Косплей на Sven / Фото Reddit greendragon2194

Косплей на Underlord / Фото Reddit bobthai58